Una discarica abusiva nella discarica. Eternit, vasca e…

Ora, nel caso in cui il Comune decida di intervenire dovrà far uso della cassa comune. Tradotto: paghiamo tutti per il restauro di qualcuno.



La notizia ha trovato inconsapevole tempismo con l’inaugurazione dell’isola ecologica del porto. Non si può non pensare alla bipolarità della situazione. Da un lato enti e istituzioni che trovano fondi e portano avanti progetti per il rispetto dell’ambiente, dall’altro chi se ne frega del prossimo. La speranza, inutile negarlo e uscendo dalla neutralità della professione, è che la polizia locale faccia indagini trovando, come accaduto in passato, indizi tali da inchiodare quanti abbiano scelto questa strada. Nello specifico la Statale, direzione Ex Ecoplast.