Miguel Indurain debutta alla Nove Colli

La Nove Colli di quest’anno sarà un vero e proprio ritrovo per le leggende del ciclismo. Dopo l’annuncio della partecipazione di Beppe Saronni – per la prima volta iscritto a una Granfondo nella sua carriera – un’altra stella arriva a Cesenatico: è Miguel Indurain, Enervit Ambassador, che domenica 21 maggio è pronto ad attaccarsi il pettorale per correre per la prima volta la Nove Colli.