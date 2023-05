Le vele al terzo sono patrimonio immateriale. Un riconoscimento che racchiude in sé l’esperienza, la tradizione e la storia dell’antica marineria di cui Cesenatico è e resta un baluardo.

La vela al terzo, che è la protagonista, è la forma di vela tradizionale usata dalle barche da pesca e piccolo trasporto su entrambe le sponde dell’Adriatico settentrionale dal sec. XVIII sino alla metà circa del secolo scorso. È caratterizzata dalla forma a trapezio e dalla tintura con terre in colori vivi, sempre contrassegnata con un disegno riferito alla famiglia del proprietario (paròne) della barca, come una sorta di araldica popolare. La sua origine si deve all’incontro tra la vela latina usata in tutto il Mediterraneo con le forme di vela delle acque interne della Pianura Padana, e si rafforza in modo esclusivo sulle barche tradizionali adriatiche, come bragozzi, trabaccoli, lance, battane etc. di importanti città marittime, come Venezia, Chioggia, Trieste, Fiume, Ancona, e di coste molto attive come quelle della Romagna, dell’Istria, del golfo del Quarnaro, tutte in stretta relazione tra loro.