Dopo Nove Colli e Ciclovento, rinviata anche la Spartan Race

Confartigianato e Confesercenti, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, hanno infatti deciso di rimandare l’Expò a venerdì 22 e sabato 23 settembre.

“Non abbiamo ritenuto opportuno – spiegano Fabrizio Albertini e Lucio Sacchetti, rispettivamente presidente e vicepresidente del consorzio – confermare la nostra fiera che insieme a Nove Colli, ha in sé lo spirito della festa e della spensieratezza. È un momento di grande dolore e sofferenza per la Romagna. Non saremmo stati in grado di essere noi stessi, di accogliere le tante persone affezionate all’evento”.