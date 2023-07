Notte Rosa, ecco tutte le  modifiche alla viabilità

Per l’edizione 2023 della Notte Rosa – oltre all’ordinanza del “vetro” firmata dal sindaco Gozzoli nei giorni scorsi – saranno in vigore diverse modifiche alla viabilità cittadina.

Le modifiche alla viabilità.

Divieto di transito, anche di velocipedi, e sosta con rimozione dalle 18 di venerdì 7 luglio fino alle 3 di sabato 8 luglio in piazza Costa, in tutta la sua estensione sia lato grattacielo che lato Grand Hotel, in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Montenero e via Isonzo; in viale Roma, nel tratto compreso fra viale Dei Mille e piazza Costa; Giardini al Mare nel tratto compreso fra via Montenero e via Isonzo e anche sul medesimo tratto nei pressi degli stabilimenti balneari e fra piazza Costa e via Isonzo, compreso anche il tratto medesimo sul lato opposto a margine degli stabilimenti balneari.

Divieto di transito e sosta con rimozione dalle 18 di venerdì 7 luglio fino alle 3 di sabato 8 luglio; via del Tennis, ad eccezione dei veicoli della Guardia Costiera con riferimento a quelli dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 di venerdì 7 luglio fino alle 6 di domenica 9 luglio in: viale Piave, lato Rimini, nella prima area del parcheggio delimitata dalla staccionata in pali di legno, per un totale di 14 stalli auto, lasciando libero il passaggio per le restanti parti usufruibili del parcheggio.

Divieto di transito dalle 18 di venerdì 7 luglio fino alle 3 di sabato 8 luglio in: viale Giardini al Mare nel tratto viale Trento – via Isonzo (compreso anche il tratto medesimo sul lato opposto a margine degli stabilimenti balneari), viale Carducci nel tratto tra via Trento e via Isonzo; viale Roma nel tratto fra via De Amicis e via Dei Mille.