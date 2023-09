Polemiche per la Nove Colli “spostata” a Villamarina

Anche le attività collaterali del sabato (dalla premiazione dei fedelissimi alla Mini Nove Colli) sono programmate nella frazione di Villamarina, in una zona distante dal lungomare, incastonata tra la statale Adriatica ed i capannoni artigianali. Insomma, il modo migliore per fare della Nove Colli un evento sportivo come tanti e non, come è sempre stata, una rassegna in grado di trainare l’industria turistica di un’intera località.