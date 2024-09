Lavoro: nuove professioni per il mondo digitale

Content Creator e Social Media Manager

I content creator e i social media manager sono due figure nate in parallelo alla diffusione dei social network e alla loro crescente complessità, che hanno visto un vero e proprio boom negli ultimi anni. Sebbene talvolta le due professioni si sovrappongano o comunque siano in stretto contatto, vi sono delle differenze sostanziali. I content creator, come youtuber e influencer, creano contenuti originali per piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok, costruendo una community e generando guadagni attraverso collaborazioni e sponsorizzazioni, mentre i social media manager gestiscono la comunicazione digitale delle aziende, pianificando i contenuti, interagendo con i follower e migliorando la visibilità online del marchio.

Non è, però, un mondo semplice come si pensi: professioni di questo tipo richiedono infatti creatività, conoscenza delle piattaforme e competenze strategiche per analizzare l’engagement e ottimizzare i risultati, oltre alla capacità di aggiornarsi continuamente ed essere sempre pronti a recepire i cambiamenti dei singoli social.

Data Analyst e Digital Marketer

Le aziende moderne si basano sui dati per prendere decisioni e pianificare strategie di crescita, ecco dunque l’importanza di affidarsi a figure specializzate che sappiano come gestire questo patrimonio di informazioni. Il data analyst è proprio l’esperto che raccoglie e analizza i dati digitali, individuando trend e fornendo insights per migliorare le performance aziendali, una figura chiave per qualsiasi settore, dal marketing all’e-commerce.

Allo stesso modo, i digital marketer pianificano campagne pubblicitarie online, sfruttando piattaforme come Google Ads, Facebook e Instagram per promuovere prodotti e servizi. I digital marketer sono dunque esperti in SEO, SEM e nella gestione di budget pubblicitari online e lavorano con l’obiettivo di trasformare ogni clic in potenziali guadagni.