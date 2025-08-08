Ecco le ammiraglie che rappresenteranno Cesenatico

E per questa edizione della fiera potrà contare su un partner d’eccezione. È il Mattia II di William e Daniela, è un topo molto raro nel suo genere visto che, a differenza di tutti gli altri, mota un trinchetto, un albero aggiuntivo a prua. La vela è impossibile da non riconoscere, si tratta dell’albero della vita rappresentato anche nel Signore degli anelli dove la radice è una M.

È stata realizzata a Murano nel 1961 ed è lunga 7 metri e da quattro anni è della famiglia Piscaglia.

«Quando issiamo le vele e presentiamo le nostre barche – ha spiegato William – c’è sempre una gran fila per le vele al terzo. Un anno hanno dovuto chiamare la sicurezza per evitare che si accalcassero troppe persone. Il nome di Cesenatico in questa fetta di Marineria è molto apprezzato. Poi Daniela ha dato sfoggio di artigianato d’un tempo rivestendo le boe come un tempo e i curiosi erano tantissimi».