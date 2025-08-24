Il maltempo a Cesenatico LE FOTO
News

Il maltempo a Cesenatico LE FOTO

By 24 Agosto 2025 No Comments

Non solo la spiaggia, il maltempo di questa notte ha anche interessato la città di Cesenatico: alberi e rami abbattuti, auto distrutte e strade allagate.

Gravi danni anche agli stand della festa dell’associazione Chi Burdel a Villalta e la Croce Rossa di Cesenatico lancia un appello: “Hanno bisogno di un po’ di manovalanza. Chi riesce vada direttamente sul posto”.

maltempo
maltempo
maltempo
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

I Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena stanno intervenendo nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli per una ventina di interventi dovuti al maltempo che ha attraversato la riviera romagnola nella nottata.

Interventi per piante cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio a Cesenatico, allagamenti di sottopassi e garage interrati. Non si segnalano persone coinvolte.

6 le squadre impegnate sul territorio dai Distaccamenti di Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Cesena e dalla sede centrale di Forlì. Due squadre inviate in supporto anche ai Comandi di Rimini e Ravenna.

maltempo

“Cesenatico e tutta la Riviera nelle primissime ore del mattino é stata colpita da un violento temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto quasi gli 80km/h e pioggia abbondante”, interviene il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

Ecco la situazione in tempo reale a Cesenatico.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply