Il maltempo a Cesenatico LE FOTO

Non solo la spiaggia, il maltempo di questa notte ha anche interessato la città di Cesenatico: alberi e rami abbattuti, auto distrutte e strade allagate.
Gravi danni anche agli stand della festa dell’associazione Chi Burdel a Villalta e la Croce Rossa di Cesenatico lancia un appello: “Hanno bisogno di un po’ di manovalanza. Chi riesce vada direttamente sul posto”.
I Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena stanno intervenendo nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli per una ventina di interventi dovuti al maltempo che ha attraversato la riviera romagnola nella nottata.
Interventi per piante cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio a Cesenatico, allagamenti di sottopassi e garage interrati. Non si segnalano persone coinvolte.
6 le squadre impegnate sul territorio dai Distaccamenti di Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Cesena e dalla sede centrale di Forlì. Due squadre inviate in supporto anche ai Comandi di Rimini e Ravenna.
“Cesenatico e tutta la Riviera nelle primissime ore del mattino é stata colpita da un violento temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto quasi gli 80km/h e pioggia abbondante”, interviene il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.