Maltempo, la situazione in tempo reale a Cesenatico
News

Maltempo, la situazione in tempo reale a Cesenatico

By 24 Agosto 2025 No Comments

Il sindaco di Cesenatico interviene sul maltempo e aggiorna in tempo reale gli interventi.

“Cesenatico e tutta la Riviera nelle primissime ore del mattino é stata colpita da un violento temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto quasi gli 80km/h e pioggia abbondante”, spiega il primo cittadino.

I tecnici comunali – insieme alla Polizia Locale, Cesenatico Servizi, Volontari di RadioSoccorso e Protezione Civile – sono al lavoro per risolvere le criticità più urgenti. Già dalle prime ore del giorno sono operativi anche tutti gli operai dei servizi ambientali per la pulizia di strade e sottopassi.

Pioggia e vento hanno toccato anche i 100 km/h. Gli operatori di Hera sono al lavoro sulle cadiotie.

Prosegue l’aggiornamento in tempo reale, anche attraverso i canali social, da parte dello stesso primo cittadino Gozzoli che aggiunge: “Sul territorio comunale è stato divelto un pioppo in via Abba, si segnalano 20 interventi per rami divelti, la copertura delle attrazioni di Atlantica danneggiate e il tetto dell’ex Lanternino da verificare. Si continua a lavorare per intervenire e rispondere a ogni segnalazione”.

Sono numerose le segnalazioni di alberi caduti, rami spezzati e allagamenti circoscritti di strade. Tutti i sottopassi risultano percorribili.

Colpita anche la spiaggia di Cesenatico.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

