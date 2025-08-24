Maltempo, la situazione in tempo reale a Cesenatico

I tecnici comunali – insieme alla Polizia Locale, Cesenatico Servizi, Volontari di RadioSoccorso e Protezione Civile – sono al lavoro per risolvere le criticità più urgenti. Già dalle prime ore del giorno sono operativi anche tutti gli operai dei servizi ambientali per la pulizia di strade e sottopassi.

Pioggia e vento hanno toccato anche i 100 km/h. Gli operatori di Hera sono al lavoro sulle cadiotie.

Prosegue l’aggiornamento in tempo reale, anche attraverso i canali social, da parte dello stesso primo cittadino Gozzoli che aggiunge: “Sul territorio comunale è stato divelto un pioppo in via Abba, si segnalano 20 interventi per rami divelti, la copertura delle attrazioni di Atlantica danneggiate e il tetto dell’ex Lanternino da verificare. Si continua a lavorare per intervenire e rispondere a ogni segnalazione”.

Sono numerose le segnalazioni di alberi caduti, rami spezzati e allagamenti circoscritti di strade. Tutti i sottopassi risultano percorribili.

Colpita anche la spiaggia di Cesenatico.