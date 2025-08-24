Il maltempo ha distrutto la spiaggia LE FOTO

Il maltempo di questa notte, con raffiche di vento e pioggia battente, ha spazzato via la spiaggia di Cesenatico.
Lettini, pedalò, ombrelloni e torrette dei salvataggi abbattute, giochi dei bambini portati in strada e campi da giochi distrutti.
Ma si sa la Romagna è operativa e i titolari degli stabilimenti balneari rassicurano: “Tra qualche ora sarà tutto sistemato”.
Un fine stagione che non ci voleva….
Il maltempo ha anche abbattuto alberi e rami, distruggendo auto parcheggiate, inoltre tante le strade allegate.