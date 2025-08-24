Il maltempo ha distrutto la spiaggia LE FOTO
Il maltempo ha distrutto la spiaggia LE FOTO

By 24 Agosto 2025 No Comments

Il maltempo di questa notte, con raffiche di vento e pioggia battente, ha spazzato via la spiaggia di Cesenatico.

Lettini, pedalò, ombrelloni e torrette dei salvataggi abbattute, giochi dei bambini portati in strada e campi da giochi distrutti.

maltempo
Ma si sa la Romagna è operativa e i titolari degli stabilimenti balneari rassicurano: “Tra qualche ora sarà tutto sistemato”.

Un fine stagione che non ci voleva….

Il maltempo ha anche abbattuto alberi e rami, distruggendo auto parcheggiate, inoltre tante le strade allegate.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

