Ponte del Gatto, spunta l’idea del senso unico in entrata

Ancora una proposta per il Ponte del Gatto

Il dibattito sulla futura viabilità dopo l’avvio del cantiere del Ponte del Gatto si colora di proposte da parte dei cittadini. In teoria i lavori per sistemare questo ponte strategico che collega levante e ponente in entrambi i sensi di marcia dovrebbero iniziare dopo il pesce fa festa. La durata prevista è di almeno dieci mesi. Val la pena ricordare che il ponte va rifatto per via della sua situazione strutturale che era critica. Per evitare che collassasse si è reso necessario prevedere i lavori, i costi e l’iter burocratico per una nuova infrastruttura.

Una prima variabile è proprio la dimensione del cantiere che ancora non è stato calcolato sulla carta. Con i suoi ingombri potrebbe aprire o chiudere le porte ad alcune delle proposte riportate di seguito.