Cantiere Ponte del Gatto: ecco la nuova viabilità

Continuano i lavori di preparazione per il nuovo cantiere del Ponte del Gatto e nella serata di ieri l’amministrazione comunale ha incontrato – in un’assemblea pubblica la Museo della Marineria – i comitati di zona di Centro-Boschetto e Ponente-Zadina insieme alla cittadinanza per illustrare il nuovo assetto della viabilità in vista dell’inizio lavori. Nelle scorse settimane i tecnici comunali e il sindaco Matteo Gozzoli hanno incontrato le attività commerciali della zona per la presentazione dei lavori e per un confronto.

Le operazioni cominceranno il 7 gennaio 2026 e la nuova viabilità entrerà invece in vigore nei giorni successivi, e ne verrà data adeguata e puntuale comunicazione su tutti i canali ufficiali.

La nuova viabilità

Il cantiere si svilupperà su via Cecchini, a nord e a sud del Ponte del Gatto: dal ponte fino all’altezza dell’autofficina Biondi, esclusa, in direzione Levante, dal ponte e fino all’altezza del primo ristorante in direzione Ponente. Il cantiere si svilupperà anche per circa 30 metri lungo le due aste del Porto Canale, ma sarà garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che manterranno tutte le occupazioni di suolo pubblico per i de hors, seppure con un assetto modificato.

Il tratto di via Cecchini – dalla rotonda di via Negrelli al ponte – sarà consentito al traffico veicolare fino allo sbarramento del cantiere. L’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini verrà spostato verso nord, ad adeguata distanza dal cantiere, e permetterà l’accesso sul Porto Canale. Sarà creato anche un passaggio pedonale dal lato levante per poter accedere al Porto Canale.

Per l’entrata da Cesenatico verrà istituito un senso unico di marcia da via Cesenatico in direzione Ponente; per l’uscita invece, alla rotonda di via Gaza (di fronte alla stazione) sarà predisposto un obbligo di svolta a sinistra deviando il traffico veicolare verso via Mazzini.

Per alcune specifiche lavorazioni, sarà necessaria la chiusura integrale del traffico anche in entrata ma queste lavorazioni si riferiranno a giorni specifici di cui verrà data sempre puntuale e adeguata comunicazione.