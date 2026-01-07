Cantiere del Ponte del Gatto, la nuova viabilità temporanea

Inizia il cantiere del Ponte del Gatto, ecco la situazione viabilità
Inizia l’atteso cantiere al ponte del gatto, un’arteria, se non l’arteria principale di Cesenatico. Viatico per l’entroterra e collegamento tra ponente e levante. In questa prima fase non entrerà in vigore il cambio di viabilità definitivo che resterà in vigore per la durata del cantiere, salvo aggiustamenti.
Viabilità provvisoria
Fino al prossimo cambio viabilità, il cantiere della ditta che effettuerà i lavori occuperà un tratto di via Cecchini, tra l’ex lavatoio e l’officina Biondi, quindi appena prima del ponte. Lasceranno una fetta di carreggiata libera per il transito delle vetture che potranno ancora transitare sul ponte.
Non c’è ancora una data, che si sappia al momento, per il passaggio alla nuova viabilità.