Ponte del Gatto: si parte con la nuova viabilità. Ecco quando

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2.200.000 euro, interamente coperto da fondi comunali, e rappresenta un’opera strategica per la sicurezza e la funzionalità della rete stradale cittadina. Durante i lavori saranno adottate soluzioni alternative per garantire la circolazione e l’accesso a Cesenatico, con particolare attenzione alla gestione del traffico.

Al termine del cantiere verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico, con specifiche limitazioni e controlli sul transito dei mezzi pesanti, così da salvaguardare l’integrità del nuovo ponte del Gatto e assicurare una maggiore durabilità dell’infrastruttura.