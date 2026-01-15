Ponte del Gatto: si parte con la nuova viabilità. Ecco quando

Martedì 20 gennaio scatterà la chiusura di via Cecchini all’altezza del Ponte del Gatto per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte a Cesenatico. Il cantiere, già allestito a partire dal 7 gennaio, avrà una durata stimata di circa 10 mesi, mentre la nuova viabilità entrerà ufficialmente in vigore proprio dal 20 gennaio.
L’intervento prevede un investimento complessivo di 2.200.000 euro, interamente coperto da fondi comunali, e rappresenta un’opera strategica per la sicurezza e la funzionalità della rete stradale cittadina. Durante i lavori saranno adottate soluzioni alternative per garantire la circolazione e l’accesso a Cesenatico, con particolare attenzione alla gestione del traffico.
Al termine del cantiere verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico, con specifiche limitazioni e controlli sul transito dei mezzi pesanti, così da salvaguardare l’integrità del nuovo ponte del Gatto e assicurare una maggiore durabilità dell’infrastruttura.