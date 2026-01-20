 Skip to main content
Nuova viabilità al Ponte del Gatto: cambia l’ingresso di Cesenatico IL VIDEO

Anna Budini20 Gennaio 2026
ponte del gatto

Da questo pomeriggio (martedì 20 gennaio) è ufficialmente partita la nuova viabilità al Ponte del Gatto a Cesenatico, con importanti modifiche alla circolazione in uno dei principali punti di accesso alla città (qui tutti i dettagli).

Il cambiamento è legato all’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte e introduce un nuovo ingresso di Cesenatico per chi arriva in città e si dirige verso il centro storico e Ponente.

ponte del gatto

In particolare, è stato istituito un senso unico in entrata verso Ponente, mentre l’uscita dalla città segue un percorso alternativo con deviazioni segnalate. Restano garantiti i passaggi pedonali e ciclopedonali, anche se con tracciati temporaneamente modificati.

Per facilitare gli automobilisti nelle prime ore di attivazione della nuova viabilità, in ogni snodo interessato dai cambiamenti era presente una pattuglia della Polizia Locale, impegnata a fornire informazioni, indicazioni sui percorsi corretti e supporto alla circolazione.

ponte del gatto

I lavori al Ponte del Gatto di Cesenatico dureranno diversi mesi e rappresentano un intervento strategico per la mobilità cittadina, con l’obiettivo di migliorare viabilità e sicurezza una volta completata l’opera.

Ecco il video del nuovo ingresso di Cesenatico per chi deve raggiungere il centro e Ponente, con tutte le indicazioni utili sulla nuova viabilità al Ponte del Gatto.

