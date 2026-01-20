Nuova viabilità al Ponte del Gatto: cambia l’ingresso di Cesenatico IL VIDEO

Da questo pomeriggio (martedì 20 gennaio) è ufficialmente partita la nuova viabilità al Ponte del Gatto a Cesenatico, con importanti modifiche alla circolazione in uno dei principali punti di accesso alla città (qui tutti i dettagli).

Il cambiamento è legato all’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte e introduce un nuovo ingresso di Cesenatico per chi arriva in città e si dirige verso il centro storico e Ponente.