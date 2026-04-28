“E i murales di via Baldini?”, il ma che pesa sul restauro

Un restauro a “tutto tondo”

Alla luce del lodevole interesse prospettato dal Comune nelle recenti comunicazioni (servizio a questo link) sarebbe utile che l’amministrazione si interessasse per restaurare i murales di via Baldini. Quei murale infatti affondano le radici nell’identità storica di Cesenatico. In passato le foto fatte a quel tratto del centro storico hanno travalicato i confini nazionali.

Il loro risanamento si potrebbe inserire a pieno titolo nel corretto e ragionevole contesto della prospettata rigenerazione urbana a “tutto tondo”.

C’è un “ma” non da poco

Per quanto su una via pubblica, appunto via Baldini, la sequenza di murales è su un muro privato, quello del Convento dei Cappuccini che è di proprietà della Diocesi di cesena Sarsina. In passato erano stati fatti restauri sentendo i frati, che ora non sono più lì. Al momento l’amministrazione si sta concentrando sul restauro del proprio patrimonio e ogni valutazione è rimandata al futuro.