“E i murales di via Baldini?”, il ma che pesa sul restauro

“Non dimentichiamoci dei murales del centro storico”
Riceviamo e pubblichiamo una lettera che ci è stata recapitata.
Nel corso degli ultimi decenni i “murales” presenti sulle mura della Chiesa dei Cappuccini di via Baldini sono stati oggetto di attenta implorazione agli amministratori pubblici comunali per una obbligata rivisitazione di corretta conservazione delle intere strutture pittoriche. Purtroppo gli appelli sono caduti nel vuoto.
Buona sorte ha voluto che solo due soggetti, fatti nel periodo 1976/7, sono stati restaurati nel 2021, grazie alla disponibilità di un amico dell’autore originario, Ferdinando Cavaliere (servizio a questo link).
Un restauro a “tutto tondo”
Alla luce del lodevole interesse prospettato dal Comune nelle recenti comunicazioni (servizio a questo link) sarebbe utile che l’amministrazione si interessasse per restaurare i murales di via Baldini. Quei murale infatti affondano le radici nell’identità storica di Cesenatico. In passato le foto fatte a quel tratto del centro storico hanno travalicato i confini nazionali.
Il loro risanamento si potrebbe inserire a pieno titolo nel corretto e ragionevole contesto della prospettata rigenerazione urbana a “tutto tondo”.
C’è un “ma” non da poco
Per quanto su una via pubblica, appunto via Baldini, la sequenza di murales è su un muro privato, quello del Convento dei Cappuccini che è di proprietà della Diocesi di cesena Sarsina. In passato erano stati fatti restauri sentendo i frati, che ora non sono più lì. Al momento l’amministrazione si sta concentrando sul restauro del proprio patrimonio e ogni valutazione è rimandata al futuro.