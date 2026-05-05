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Demolito il Ponte del Gatto, completata anche la bonifica bellica

Anna Budini5 Maggio 2026
ponte del gatto

Il Ponte del Gatto è stato completamente demolito. I lavori, dei giorni scorsi, hanno portato alla rimozione totale della struttura, segnando un passaggio importante nel processo di riqualificazione dell’area.

Contestualmente, è stata effettuata anche la bonifica bellica, che ha dato esito negativo, escludendo quindi la presenza di ordigni nell’area interessata dagli interventi.

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Nella giornata di domani (mercoledì 6 maggio) proseguiranno le operazioni con l’eliminazione dei vecchi tubi del gas ancora presenti. Si tratta di un intervento conclusivo per quanto riguarda le infrastrutture obsolete: entro fine giornata, infatti, anche queste installazioni saranno definitivamente rimosse.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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