Demolito il Ponte del Gatto, completata anche la bonifica bellica

Il Ponte del Gatto è stato completamente demolito. I lavori, dei giorni scorsi, hanno portato alla rimozione totale della struttura, segnando un passaggio importante nel processo di riqualificazione dell’area.
Contestualmente, è stata effettuata anche la bonifica bellica, che ha dato esito negativo, escludendo quindi la presenza di ordigni nell’area interessata dagli interventi.
Nella giornata di domani (mercoledì 6 maggio) proseguiranno le operazioni con l’eliminazione dei vecchi tubi del gas ancora presenti. Si tratta di un intervento conclusivo per quanto riguarda le infrastrutture obsolete: entro fine giornata, infatti, anche queste installazioni saranno definitivamente rimosse.