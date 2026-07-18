Cuccagna dell’Adriatico. Un minuto di silenzio per ricordare Martina Cortesi

La Cuccagna dell’Adriatico si fermerà per ricordare Martina Cortesi

La comunità di Cesenatico si stringerà questa sera (sabato 18 luglio), nel ricordo di Martina Cortesi, la 35enne che ha perso la vita all’alba nel tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale Adriatica in mattinata.

Giornata di lutto per Cesenatico, infatti prima dell’inizio della tradizionale Cuccagna dell’Adriatico sarà osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane, un gesto di raccoglimento e vicinanza alla famiglia che coinvolgerà organizzatori, partecipanti e pubblico.

La tragedia sulla Statale Adriatica

Martina Cortesi era alla guida di una Seat di piccola cilindrata, coinvolta in un violento scontro con una Volvo lungo la SS16, uno dei tratti più trafficati della viabilità locale.

L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, per la giovane non è stato possibile fare nulla.

Il cordoglio del sindaco Matteo Giozzoli

Nelle ore successive alla tragedia è arrivato il messaggio del sindaco Matteo Gozzoli, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità.

Una serata nel segno del ricordo

La decisione di osservare un minuto di silenzio prima della Cuccagna dell’Adriatico testimonia la volontà della città di rendere omaggio a Martina Cortesi in uno dei momenti più partecipati dell’estate cesenaticense.

Prima della festa e della competizione, Cesenatico si fermerà così per un momento di raccoglimento.