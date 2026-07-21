Fine Vita, Emilia Romagna terza Regione con una legge

La legge sul suicidio medicalmente assistito
E’ pronto ad approdare in aula, per il voto finale, il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito in Regione.
Il testo, infatti, ottenuto il parere favorevole della Commissione Sanità dell’Assemblea legislativa regionale, prevede, sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale, l’accesso alla procedura per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili. Ha votato a favore il centrosinistra, contrario in maniera compatta il centrodestra.
Gli emendamenti
- la Commissione di valutazione dovrà effettuare una prima visita nel luogo in cui si trova il paziente e le attività connesse al suicidio assistito potranno essere svolte solo da personale su base volontaria. «Voterò contro questo progetto di legge, ma ho presentato alcuni emendamenti che mettono al centro la dignità del paziente e del malato nell’ultima fase della vita», spiega Castaldini.
Il voto finale
Il voto finale è atteso nella settimana tra 19 e 26 luglio. Salvo colpi di scena, l’Emilia Romagna diventerà la terza Regione a dotarsi di una propria legge sul suicidio assistito dopo Toscana (febbraio 2025) e Sardegna (settembre 2025).