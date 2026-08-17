Gatteo Mare, eventi 18-23 agosto: liscio, tribute band e burattini

Gatteo Mare, l’estate non finisce a Ferragosto: una settimana tra liscio, tribute band, burattini, benessere e buon cibo

A Gatteo Mare la stagione estiva non si ferma dopo Ferragosto: dal 18 al 23 agosto il calendario propone ancora sei giorni di appuntamenti serali, tra musica da ballo, spettacoli per famiglie, benessere e gastronomia locale.

Martedì 18 agosto: il Liscio Day all’Arena Rubicone

Si comincia alle 21.30 all’Arena Rubicone con l’appuntamento settimanale dedicato al ballo romagnolo, il Liscio Day, condotto da Moreno il Biondo. L’accesso è riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.

Mercoledì 19 agosto: musica, burattini e disco music

La giornata di mercoledì offre tre proposte diverse. Alle 21.00 in Piazza Romagna Mia salgono sul palco i Romagna Street Boys, che reinterpretano in chiave street band i classici di Secondo Casadei e della tradizione del liscio. Alle 21.30 in Piazza della Libertà è di scena Il Grande Incantesimo, spettacolo di burattini tradizionali della famiglia Monticelli pensato per tutta la famiglia, a ingresso gratuito. Alle 22.00 l’Arena Rubicone ospita invece il Comero’Disco, serata dedicata alla disco music con cocomero offerto ai partecipanti; anche in questo caso l’accesso richiede App/Card GMSV o Teo Pass/Teo Card.

Giovedì 20 agosto: Good Life, la serata dedicata al benessere

Dalle 18.00 Viale Giulio Cesare si trasforma nella cornice di Good Life, evento dedicato al benessere psicofisico con espositori e un’area dedicata a trattamenti e massaggi. L’iniziativa è promossa dall’associazione Gatteo Mare Turismo in collaborazione con l’associazione Giulio Cesare.

Venerdì 21 agosto: Cantarelle in Piazza e Canzoni e Sorrisi

Il venerdì è all’insegna del cibo e del divertimento. Alle 19.30 in Piazza della Libertà torna Cantarelle in Piazza, lo stand gastronomico dedicato alle tradizionali frittelle dolci romagnole, curato dall’Associazione Uniti per Gatteo insieme al Centro Auser Giulio Cesare. Alle 21.30, nello stesso spazio, va in scena il decimo appuntamento con Canzoni e Sorrisi, lo spettacolo comico-musicale di Sergio Casabianca & Montesi.

Sabato 22 agosto: omaggio ai Pooh con Luca Bergamini

Alle 21.30 l’Arena Rubicone accoglie Goodbye Tribute Pooh, il tributo di Luca Bergamini a uno dei gruppi più amati della musica italiana. La serata è sponsorizzata da Orogel.

Domenica 23 agosto: chiusura di settimana con la Revolution Live Band

A chiudere il programma settimanale è, alle 21.30 all’Arena Rubicone, il Rubicone Live con la Revolution Live Band, che propone un viaggio musicale tra i successi della disco music degli anni ’70 e ’80 fino alle hit più recenti.

Informazioni utili

Per approfondimenti sul programma è possibile contattare l’Ufficio IAT Gatteo Mare al numero 0547 86083, scrivere a iat@comune.gatteo.fc.it o consultare il sito visitgatteomare.it.