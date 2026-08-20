Gatteo Calling, tornano le icone della musica

Il Castello di Gatteo si prepara ad accogliere la nona edizione di Gatteo Calling, la rassegna che porta sul palco storie, musica e immagini dedicate alle grandi icone del rock, del pop e della canzone d’autore.

Promossa dal Comune di Gatteo in collaborazione con l’Associazione Rapsodia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, la manifestazione torna a raccontare i protagonisti della musica attraverso un originale intreccio di parole, note e immagini.

Elvis apre la nona edizione

Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 agosto alle 21.15. Ad aprire la rassegna sarà Emiliano Visconti, il Rapsodo di Rapsodia, che racconterà “Elvis – Amico Fragile”, accompagnato dalla musica dal vivo del duo Acusting Plays.

Una serata dedicata a Elvis Presley, artista che ha cambiato per sempre il volto della musica popolare. Visconti ne ripercorrerà la storia mettendo in luce non soltanto il mito costruito intorno alla sua figura, ma anche le contraddizioni, le fragilità e l’uomo nascosto dietro l’immagine della star.

Come da tradizione di Gatteo Calling, il racconto sarà accompagnato da un grande schermo alle spalle del narratore, sul quale saranno proiettate immagini e contenuti video. Un elemento che è diventato negli anni una delle caratteristiche distintive della rassegna.

Rosa Balistreri protagonista del secondo appuntamento

Il secondo appuntamento sarà giovedì 27 agosto, sempre alle 21.15, con Lorenza Ghinelli e il racconto “Rosa Balistreri – Una voce in rivolta”.

La scrittrice porterà sul palco la storia della grande cantautrice e cantastorie siciliana, una delle voci più rappresentative del canto popolare italiano. Una vita segnata dalla fatica e dalle ingiustizie sociali, trasformate da Balistreri in musica e denuncia.