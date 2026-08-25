Estate 2026, luci e ombre dell’estate a Cesenatico

Un’analisi delle luci e ombre dell’estate di Cesenatico

Estate torrida agli sgoccioli per una Cesenatico messa alla prova dall’arrivo dei turisti tra Ponte del Gatto in costruzione, verde pubblico e un meteo che è sempre stato, a dir poco, soleggiato. È tempo di fare un’analisi delle luci e ombre di questa estate ora che Ferragosto è passato e le giornate iniziano ad accorciarsi visibilmente.

Mesi intensi

Difficile non essere d’accordo sul fatto che gli ultimi mesi siano stati tra i più intensi degli ultimi anni. Tra fatti di cronaca e un meteo che ha messo tutti alla prova, anche le pelli più desiderose di abbronzatura, sembra essere l’ultimo chilometro di una maratona; quel momento in cui pensi solo a quanto manca prima del traguardo settembrino senza guardare indietro il percorso fatto (sotto il sole, con l’umidità e le zanzare).

Ponte del Gatto o Grande Raccordo “Perpendicolare”?

La vulgata non aveva dubbi, la circolazione attorno al Ponte del Gatto porterà inevitabile disastro al traffico. I turisti scapperanno a gambe levate dopo i primi 5 minuti di coda. Onestamente qualche ingorgo c’è stato, alcuni rallentamenti nelle ore di maggior traffico o nei week end, ma in fondo, nulla di più. Nessuna situazione da Grande Raccordo Anulare alle 18. Lo conferma anche chi tutti i giorni, ”accende” l’insegna taxi e conosce i tempi di percorrenza delle strade.

Marciapiedi rotti o incuria nelle pulizie?

Il ritornello dell’estate è stato uno: i marciapiedi rotti a Valverde e non solo. Sicuramente ci sono alcuni punti disconnessi in prossimità dei pini. Non sono mancanze lampanti come spesso si legge con descrizioni in cui manca solo la cartolina “Welcome to Kabul”. Più lampante invece è la mancanza di cura certosina da parte di chi si occupa delle pulizie delle strade, anche dalle foglie. Le due burrasche che hanno investito la città, anche se non in maniera pesante come in passato, hanno messo in luce criticità che non passavano inosservate anche con il bel tempo.

Benvenuti-arrivederci

Il Comune si è anche applicato, ma le aziende appaltatrici sono arrivate tardi allo start di alcuni lavori di Ponente e ai Giardini al Mare. Quello che doveva dare il benvenuto ai turisti, in qualità di abbellimenti alle rotonde e nel parco parallelo alla battigia darà loro l’arrivederci. Come il molo di Levante dove i lavori sono anche stati fatti, ma la passeggiata resta un tabù. (A questo link le tempistiche).

Verde pubblico e sfalci tabula rasa

Bene invece il verde pubblico. I parchi di Ponente, Levante, quello di piazza Marconi e della stazione sembrano tosati all’inglese e sono un bel vedere. Segno che i finanziamenti aggiuntivi sono stati sfruttati anche con giusta logica. Rivedibile invece la gestione di alcuni sfalci delle strade in periferia. Si parte dall’inciviltà di chi abbandona i rifiuti in strada che vengono ricoperti d’erba e poi falciati alzo zero. Alla fine l’erba è perfetta ma in alcuni punti sembrano fiorire altre “essenze”.

Sicurezza in città

Da un lato c’è stato un incremento di agenti delle numerose forze dell’ordine a Cesenatico. Inoltre il periodo di permanenza del Posto di Polizia è stato prolungato. Ma anche Cesenatico ha subito l’invasione e i tentativi di razzie di chi fa visita alle località turistiche non per prendere il sole o per rilassarsi. Il tutto condito da gravi episodi di violenza su cui ancora bisogna fare luce completamente, truffe online e uno sdoganamento della violenza che non si ricordava.

Mare bello, ma…

Ultimo punto su cui riflettere è quello macroclimatico. L’acqua del mare è stata la più bella degli ultimi anni. L’assenza pressoché totale di precipitazioni ha evitato che i fiumi sfociassero in mare il proprio corso naturale. Ma l’altra faccia della medaglia è quella di un mare caldissimo. Chi non resta stranito nell’entrare in acqua, spingersi a decine di metri dalla battigia e non notare variazioni sensibili nella temperatura del mare? Ciò nonostante di mucillagine neanche l’ombra. Non tutto il male vien per nuocere, o sì?

Avete altre luci e ombre della città? Scriveteci a redazione@livingcesenatico.it