Cesenatico, controlli dei carabinieri nel weekend: resistenza e furti, quattro denunce

Cesenatico, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: quattro denunce

Un weekend di controlli serrati quello appena trascorso a Cesenatico, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno messo in campo un dispositivo rinforzato con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti. Nel mirino, in particolare, i reati predatori e la sicurezza stradale, con un’attenzione specifica alla guida pericolosa e all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

I servizi, concentrati prevalentemente nelle ore serali e notturne, si sono svolti nelle zone del territorio considerate più sensibili sotto il profilo operativo e lungo le arterie stradali a maggiore frequentazione. Al termine dell’attività, quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì.

Rifiuto dell’alcoltest e resistenza ai militari

Il primo caso riguarda un automobilista che, fermato dalla pattuglia in evidente stato di ebbrezza, ha prima tentato di sottrarsi al controllo e poi si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, opponendo resistenza ai carabinieri. L’uomo è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale; è scattata anche una contravvenzione per ubriachezza molesta.

Rame sospetto e grimaldelli, scatta la ricettazione

Un secondo uomo è stato trovato in possesso di supporti in rame che sarebbero stati asportati poco prima da alcune abitazioni della zona. La successiva perquisizione ha portato al sequestro penale di un cacciavite. Per lui la denuncia è scattata per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari del materiale.

Tentato furto di una bici elettrica, cittadino moldavo denunciato anche per soggiorno illegale

Il caso più articolato è quello di un cittadino moldavo, sorpreso con una tronchese mentre tentava di rubare una bicicletta elettrica assicurata con una catena a una rastrelliera. Perquisito, aveva con sé un’ulteriore tronchese e una pinza a pappagallo, entrambe sequestrate penalmente. L’uomo, risultato privo di documenti validi per il soggiorno in Italia, è stato denunciato per tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli o arnesi atti allo scasso e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; è stato inoltre invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione.

Barre di rame trafugate e subito restituite

Chiude il quadro un quarto episodio: un uomo sorpreso mentre asportava quattro barre di rame, recuperate immediatamente dai carabinieri e restituite al legittimo proprietario. Per lui la denuncia è per tentato furto.

Il bilancio del weekend conferma l’attenzione dei carabinieri di Cesenatico sul contrasto ai reati predatori e alla guida pericolosa, con un dispositivo di controllo che ha interessato sia il centro abitato sia le principali arterie stradali del territorio.