Corso per la memoria a Cesena: iscrizioni ANTEAS over 65

Un percorso per allenare la mente dopo i 65 anni

ANTEAS Cesena, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, organizza un corso per la memoria pensato per gli over 65. L’iniziativa punta a contrastare l’invecchiamento cognitivo attraverso esercizi mirati al potenziamento di memoria, linguaggio, attenzione e ragionamento, insieme a strategie pratiche per apprendere e ricordare con maggiore facilità. I posti disponibili sono trenta.

Come funziona il corso

Calendario e orari

Il percorso si articola in dieci incontri, distribuiti il martedì e il giovedì, con due gruppi paralleli:

dalle 9 alle 10,30

dalle 10,30 alle 12

Prima dell’avvio, il 29 settembre sono in programma dei colloqui individuali per valutare l’idoneità dei partecipanti al corso. Le lezioni prenderanno il via giovedì 1° ottobre, condotte da professionisti specializzati nel settore.

Quota e sede

La partecipazione ha un costo di iscrizione di 20 euro. Gli incontri si terranno presso la sede CISL di via Renato Serra 12, a Cesena.

Come iscriversi

Per iscriversi o richiedere informazioni è possibile telefonare al numero 0547 22803. Chi desidera contattare direttamente ANTEAS Cesena può rivolgersi alla sede di via Renato Serra 15, al numero 0547 644626, oppure scrivere a anteas.cesena@gmail.com.