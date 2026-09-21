Cesenatico, 109 chili di rifiuti raccolti sulla spiaggia

Trentadue volontari, una mattinata di lavoro e 109,2 chili di rifiuti raccolti. È il bilancio dell’iniziativa di pulizia della spiaggia libera di via Tito Speri a Cesenatico, organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, insieme al Centro Immersioni Cesena, alla Croce Rossa di Cesenatico e alle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena.

L’appuntamento di domenica 20 settembre si è svolto nell’ambito del progetto Waves of Change del CCM – Centro per la Cooperazione nel Mediterraneo della Croce Rossa e in occasione del World Clean Up Day.

La raccolta sulla spiaggia

I volontari sono stati suddivisi in squadre e hanno ripulito l’arenile, separando e registrando i rifiuti raccolti in base alla tipologia. Un lavoro che ha permesso di ottenere anche una fotografia più precisa di ciò che viene abbandonato sulla spiaggia.

Il quantitativo maggiore riguarda l’indifferenziata, con 27,3 chili, seguita da vetro (15,5 chili), inerti (14,8), plastica (12,3) e rifiuti ingombranti (12).

Nel corso della mattinata sono stati recuperati anche 9,4 chili di pneumatici, 6,2 chili di RAEE, 5,3 chili di ferro, 2,6 chili di legno, 2,2 chili di olio e 1,6 chili di carta.

Pneumatici, olio e apparecchi elettrici

Tra i materiali recuperati, a destare particolare attenzione sono soprattutto pneumatici, oli e apparecchiature elettriche, rifiuti che non dovrebbero essere abbandonati sull’arenile e che richiedono modalità specifiche di smaltimento.

La raccolta ha quindi rappresentato anche un’occasione per evidenziare la varietà dei materiali che possono arrivare o essere abbandonati sulle spiagge.

Il laboratorio sulle microplastiche

Accanto alla pulizia dell’arenile, le Guardie Ecologiche Volontarie hanno organizzato anche un laboratorio dedicato alle microplastiche.

L’attività ha permesso ai partecipanti di approfondire il tema dei piccoli frammenti di plastica che possono essere presenti sulla spiaggia e nell’ambiente marino e che, proprio per le loro dimensioni, non sono sempre facilmente individuabili a occhio nudo.

L’iniziativa ha coinvolto diverse realtà del territorio e 32 volontari, impegnati per una mattinata nella raccolta e nella catalogazione dei rifiuti sulla spiaggia libera di via Tito Speri.