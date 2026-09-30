L’Emilia Romagna si candida a Regione europea dello Sport 2029

Il patrimonio sportivo regionale

Investimenti nell’impiantistica insieme agli enti locali, sostegno allo sport di base e all’associazionismo, progetti rivolti a scuole e giovani e collaborazioni stabili con le Federazioni sportive, un calendario di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali capace di generare un indotto sul territorio di oltre 530 milioni di euro. Ma anche una visione dello sport sempre più integrata con le politiche per la salute e il welfare, come strumento di prevenzione, promozione di corretti stili di vita e benessere delle persone.

È forte di questo patrimonio, costruito insieme ai territori e all’intero sistema sportivo regionale, che l’Emilia-Romagna si candida a diventare Regione europea dello Sport 2029, il riconoscimento assegnato da Aces Europe, l’Associazione delle città europee dello sport, ai territori che si distinguono per le politiche di promozione dello sport e dell’attività fisica e per la capacità di valorizzarne la funzione sociale. Un percorso che trova uno dei propri riferimenti nella legge regionale 8 del 2017, che riconosce il valore sociale ed educativo dello sport e il suo ruolo nella promozione di sani stili di vita, e nei Piani triennali dello Sport, attraverso i quali la Regione programma obiettivi, interventi e risorse.

A sostenere la candidatura ci sono anche i numeri della pratica sportiva e della sua diffusione in Emilia-Romagna. Secondo gli ultimi dati Istat consolidati, nel 2024 in regione quasi 1,8 milioni di persone dai 3 anni in su praticano uno o più sport nel tempo libero, il 41,2% della popolazione, contro il 37,5% della media nazionale. Il 32% pratica sport in maniera continuativa e il 9,3% saltuariamente. Una partecipazione sostenuta da una rete capillare: secondo il Rapporto Sport 2025 di Sport e Salute, in Emilia-Romagna sono 8.102 le società sportive attive, il 7,5% del totale nazionale, con una densità di 1,82 società ogni mille abitanti.