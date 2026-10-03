Periplo della Sardegna in bici: l’impresa di due romagnoli

C’è chi le ferie le passa sotto l’ombrellone e chi le misura in chilometri e metri di dislivello. Alessandro Casalboni , 30 anni, di Cesena, e Carlotta Urbini , 39, di Gambettola, appartengono senza dubbio alla seconda categoria. Coppia nella vita e nello sport da oltre dieci anni, tra amici e conoscenti sono ormai «quei pazzi» che d’estate, invece di riposarsi, caricano le borse sulla bici e partono. Quest’anno hanno alzato l’asticella: il periplo completo della Sardegna, in totale autosufficienza, con poco più di 1.000 chilometri e oltre 11.000 metri di dislivello positivo da coprire in appena otto giorni.

Dalla Francigena a Leuca, poi l’isola

La Sardegna è solo l’ultimo capitolo di una storia che si allunga anno dopo anno. Nel 2023 la coppia ha percorso la Via Francigena dal Passo del Gran San Bernardo fino a Roma, oltre mille chilometri. Nel 2024 è stata la volta del Cammino di Santiago, circa 900 chilometri, e nel 2025 di un viaggio tutto italiano: da Cesena a Santa Maria di Leuca, 1.090 chilometri lungo lo Stivale.

Per il 2026 la scelta è caduta su un’isola, ma con una regola precisa: portarsi dietro tutto. Bagagli, borse, tenda, fornellino e perfino la moka per il caffè. Il 18 settembre i due sono partiti da Livorno con le biciclette imbarcate sul traghetto, dove hanno passato la notte a terra, tra sacchi a pelo e materassini. «Non proprio il massimo del comfort – raccontano – ma parte integrante dell’avventura». La mattina del 19 erano già in sella per la prima tappa.

Una strada diversa da come la immaginavano

Sulla carta il piano sembrava quasi lineare. La realtà dell’asfalto sardo si è rivelata un’altra cosa. Niente lunghe salite alpine, quelle a cui sono abituati i ciclisti «del continente», ma il classico «mangia e bevi»: un saliscendi continuo che spezza le gambe e non concede ritmo. Per chiudere il giro, poi, bisogna spesso abbandonare la costa e tagliare verso l’interno, perché una vera litoranea continua non esiste. Così si alternano scorci sul mare a tratti isolati, dove si pedala per ore senza incontrare nessuno.

«Anche se la più grande è la Sicilia, la Sardegna a noi è sembrata davvero infinita»

Una scelta si è rivelata vincente: girare l’isola in senso orario, che ha regalato ai due ciclisti il vento quasi sempre a favore. Il caldo, invece, è stato un avversario serio. Nonostante fosse fine settembre, nelle ore centrali il termometro ha toccato i 40 gradi. E per due romagnoli abituati a trovare una fontanella a ogni angolo, la scarsità di punti d’acqua è stata la difficoltà più grande dell’intero viaggio. Le uniche due ore di pioggia incontrate lungo il percorso sono state accolte come una benedizione.