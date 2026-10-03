Turismo a Cesenatico, il bilancio dei primi otto mesi tra + e −

La costa romagnola registra +2,6% di pernottamenti rispetto al 2025. Bene anche il mercato estero. Cesenatico è tra i Comuni della Riviera interessati dalla crescita.

La Riviera romagnola continua a crescere sul fronte turistico. Nei primi otto mesi del 2026 i Comuni della costa hanno registrato circa 5,37 milioni di arrivi, in aumento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, e quasi 24,9 milioni di presenze, con una crescita del 2,6%.

Nel quadro della Riviera rientra anche Cesenatico, insieme alle località costiere comprese tra Comacchio e i Lidi ferraresi, Cervia, Ravenna e la costa riminese.

Riviera, quasi 25 milioni di presenze

Il dato complessivo dei primi otto mesi conferma una crescita sia degli arrivi sia dei pernottamenti. La presenza media sulla Riviera passa inoltre dai 4,60 giorni del 2025 ai 4,63 giorni del 2026.

Particolarmente positivo è l’andamento di alcuni mesi. A maggio gli arrivi sono cresciuti del 13,6% e le presenze del 22,3%, mentre a luglio la Riviera ha registrato un +4,6% negli arrivi e un +3,2% nelle presenze rispetto a luglio 2025.

Cresce soprattutto il turismo straniero

Uno degli elementi più rilevanti riguarda il mercato internazionale. Sulla Riviera le presenze straniere sono aumentate del 5,1%, contro il +1,7% di quelle italiane. Considerando invece gli arrivi, nella Destinazione Romagna la componente estera cresce del 5,4% nelle presenze e del 5,4% negli arrivi; per i soli Comuni della Riviera gli arrivi stranieri segnano +4,9% e le presenze +5,1%.

Anche i dati sulla spesa confermano il peso dei turisti stranieri. Nella provincia di Forlì-Cesena, ad agosto, la Germania rappresenta il 31,6% della spesa estera rilevata, seguita da Svizzera e Paesi Bassi.

Cesenatico dentro la crescita della Riviera

Per Cesenatico, il dato più importante da evidenziare è quindi quello relativo al complesso della Riviera: 24,9 milioni di presenze e 5,37 milioni di arrivi nei primi otto mesi del 2026, con una crescita rispettivamente del 2,6% e dell’1,8%.