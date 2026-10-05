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Cesenatico, Carabinieri soccorrono anziana nei pressi della ferrovia

Giulia Zannetti5 Ottobre 2026
stazione cesenatico

Intervento dei Carabinieri per una 80 enne che che si era persa

Erano circa le 15.30 quando carabinieri e personale medico sono giunti in via Mazzini a ridosso della ferrovia nel tratto che anticipa il raccordo che immette in Statale nei pressi dello svincolo di Ponente. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto per consentire ai militari dell’Arma di soccorrere una donna intorno agli 80 anni. La donna era disorientata e voleva tornare verso casa. Dopo l’intervento sono stati avvertiti i familiari.

(Seguiranno aggiornamenti)

Foto repertorio

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