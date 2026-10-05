Cesenatico, Carabinieri soccorrono anziana nei pressi della ferrovia

Intervento dei Carabinieri per una 80 enne che che si era persa

Erano circa le 15.30 quando carabinieri e personale medico sono giunti in via Mazzini a ridosso della ferrovia nel tratto che anticipa il raccordo che immette in Statale nei pressi dello svincolo di Ponente. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto per consentire ai militari dell’Arma di soccorrere una donna intorno agli 80 anni. La donna era disorientata e voleva tornare verso casa. Dopo l’intervento sono stati avvertiti i familiari.

(Seguiranno aggiornamenti)

Foto repertorio