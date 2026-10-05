Rianimazione cardiopolmonare a Cesenatico: incontro gratuito il 17 ottobre

Grande appuntamento di Croce Rossa a Cesenatico

Sabato 17 ottobre 2026, dalle 14 alle 18, Piazza Ciceruacchio a Cesenatico ospiterà un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare. L’appuntamento è organizzato dal Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana nell’ambito di “Viva!”, la settimana nazionale per la rianimazione cardiopolmonare, in programma dal 12 al 18 ottobre.

Con il messaggio “Anche tu puoi salvare una vita”, volontari e operatori proporranno momenti informativi e dimostrazioni pratiche aperte a tutta la cittadinanza. I partecipanti potranno conoscere le principali manovre da compiere in caso di arresto cardiaco e provarle direttamente sui manichini, acquisendo indicazioni utili per intervenire con tempestività in attesa dei soccorsi.

Partecipazione gratuita

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, mira a diffondere una cultura della prevenzione e del primo intervento: riconoscere un’emergenza, chiamare il 112 o il 118, seguire le istruzioni dell’operatore, eseguire le compressioni toraciche e utilizzare, quando disponibile, il defibrillatore.

Un pomeriggio rivolto a cittadini di tutte le età, perché una corretta informazione e pochi gesti appresi possono fare una differenza decisiva.

Per informazioni: Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico, cesenatico@cri.it, tel. 0547 673334.