Cervia, la procura chiederà il processo per l’ex sindaco Mattia Missiroli. Fissata udienza preliminare

Secondo la procura ravennate, infatti, all’ex sindaco sarebbero contestati maltrattamenti in famiglia che si sarebbero protratti dal 2009.

La vicenda era iniziata lo scorso 5 dicembre quando la moglie dalla quale si stava separando, si era presentata al Pronto Soccorso di Ravenna raccontando di essere caduta e di essersi così lesionata un braccio.

Nelle settimane successive all’apertura dell’inchiesta, l’allora primo cittadino aveva rassegnato le dimissioni per poi ritirarle.

Trovatosi la sfiducia non solo delle opposizioni ma anche della maggioranza stessa alla quale apparteneva, consiglieri del e assessori della Giunta si erano dimessi aprendo a nuove elezioni amministative.