Start Romagna, sciopero in programma. I sindacati: “Non aspetteremo la prossima tragedia”

Violenza sui mezzi pubblici: il punto

La sicurezza di lavoratori e passeggeri non può più essere rimandata. Per questo le Segreterie regionali dell’Emilia-Romagna, insieme alle Segreterie provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, proclamano uno sciopero di 24 ore di tutto il personale di Start Romagna S.p.A. per venerdì 9 ottobre 2026, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge.

Le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che è stata ripetutamente segnalata all’azienda, anche attraverso gli RLS, senza che siano state messe in campo risposte ritenute adeguate alla gravità delle criticità.

A essere esposti al rischio sono gli autisti, i verificatori, i passeggeri e gli stessi utenti della strada.

Particolarmente grave è la questione degli autobus che risultano ancora sprovvisti di paratie di protezione del posto guida. Una condizione che, alla luce delle recenti aggressioni, rende ancora più urgente intervenire per tutelare chi ogni giorno lavora a bordo dei mezzi pubblici.

Rimini, il fatto:

La decisione arriva dopo l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di un lavoratore.

Un episodio che, secondo le organizzazioni sindacali, non può essere considerato isolato. Negli ultimi periodi si sono infatti susseguiti incidenti e aggressioni a bordo degli autobus, sia nei servizi urbani sia in quelli extraurbani, mentre continuano ad arrivare dai lavoratori segnalazioni sulle condizioni di sicurezza dei mezzi e del servizio.

«La sicurezza non può essere una promessa: servono interventi immediati».