Start Romagna, sciopero in programma. I sindacati: “Non aspetteremo la prossima tragedia”

Violenza sui mezzi pubblici: il punto
La sicurezza di lavoratori e passeggeri non può più essere rimandata. Per questo le Segreterie regionali dell’Emilia-Romagna, insieme alle Segreterie provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, proclamano uno sciopero di 24 ore di tutto il personale di Start Romagna S.p.A. per venerdì 9 ottobre 2026, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge.
Le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che è stata ripetutamente segnalata all’azienda, anche attraverso gli RLS, senza che siano state messe in campo risposte ritenute adeguate alla gravità delle criticità.
A essere esposti al rischio sono gli autisti, i verificatori, i passeggeri e gli stessi utenti della strada.
Particolarmente grave è la questione degli autobus che risultano ancora sprovvisti di paratie di protezione del posto guida. Una condizione che, alla luce delle recenti aggressioni, rende ancora più urgente intervenire per tutelare chi ogni giorno lavora a bordo dei mezzi pubblici.
Rimini, il fatto:
La decisione arriva dopo l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di un lavoratore.
Un episodio che, secondo le organizzazioni sindacali, non può essere considerato isolato. Negli ultimi periodi si sono infatti susseguiti incidenti e aggressioni a bordo degli autobus, sia nei servizi urbani sia in quelli extraurbani, mentre continuano ad arrivare dai lavoratori segnalazioni sulle condizioni di sicurezza dei mezzi e del servizio.
«La sicurezza non può essere una promessa: servono interventi immediati».
La posizione dei sindacati
Per i sindacati non è più accettabile una gestione delle criticità basata sull’attesa.
«Non possiamo aspettare che ci scappi un danno irrevocabile per mettere in sicurezza gli autobus e il servizio. Prima di parlare di mobilità, occorre garantire che quella mobilità sia sicura per chi guida, per chi viaggia e per chi si trova sulla strada», affermano le organizzazioni sindacali.
La proclamazione dello sciopero rappresenta quindi una presa di posizione netta: la sicurezza viene prima di tutto e non può essere sacrificata per esigenze organizzative o per garantire una mobilità che, nelle condizioni attuali, i lavoratori ritengono non sufficientemente sicura.
Il 9 ottobre il personale di Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini incrocerà dunque le braccia per chiedere risposte concrete e interventi immediati.
La richiesta è semplice e non più rinviabile: mettere in sicurezza il personale, i mezzi e il servizio prima che un’altra aggressione o un altro incidente producano conseguenze ancora più gravi.
Lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa vigente.
Filt CGIL Luigi Montesano
Fit Cisl Rita Scarano
Faisa Cisal Carmelo D’Urso
Usb Lavoro Privato Giuseppe Montesano
Ugl Autoferro Alberto Palmieri