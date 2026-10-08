Cinema Rex, dal 16 ottobre riparte la stagione a Cesenatico

Dal 16 ottobre al Cinema Rex di Cesenatico torna la programmazione curata da Sputnik Cinematografica APS. La sesta stagione proseguirà fino ad aprile 2027, con prime e seconde visioni nel fine settimana, classici restaurati, documentari, incontri e film d’essai. Le proiezioni si terranno nella sala Rognoni del Palazzo del Turismo, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Cesenatico, della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico e Romagna Banca.

Il calendario conferma gli appuntamenti serali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 21. La domenica sono previste due proiezioni, alle 17 e alle 21. Tra le novità, una domenica al mese sarà dedicata alle Cine-nido Visioni Disturbate: alle 10 genitori e bambini potranno assistere al film del fine settimana in sala a luci soffuse, con libertà di movimento per i più piccoli. L’ingresso costerà 5 euro; gratuito per i bambini da zero a tre anni. L’iniziativa è aperta a tutto il pubblico.

I primi film in programma

La stagione si apre nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre con Digger, commedia nera di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise e John Goodman. La settimana successiva, martedì 20, arriva il classico restaurato M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, in versione originale sottotitolata. Mercoledì 21 è in programma il documentario Pupi Avati. Che cinema la vita! di M. Bartoli e L. K. Stanzani, per la rassegna Docintour.

Dal 23 al 25 ottobre debutta La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, con Valerio Mastandrea, proposto nella rassegna Riusciranno i nostri eroi. Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, è tratto dal romanzo di Nicola Lagioia.

Il cartellone prosegue martedì 27 con Forest – Il futuro ha radici antiche, documentario di G. Lorenzato e M. Zarpellon realizzato in collaborazione con CAI Cesena e Cesenatico Cammina. Mercoledì 28 sarà la volta di Strange Journey: The Story of Rocky Horror, tributo a Tim Curry inserito nella rassegna Il Cinema Ritrovato. A chiudere ottobre, dal 30 al 1° novembre, The Social – Il prezzo della verità di Aaron Sorkin, con Jeremy Allen White e Mikey Madison. Il film sarà anche il primo titolo proposto nella nuova matinée domenicale, alle 10 del 1° novembre.

Rassegne, incontri e progetti per le scuole

Nel corso della stagione il programma alternerà cinema mainstream e d’essai, proiezioni in lingua originale sottotitolate, incontri con gli autori e rassegne dedicate ai classici restaurati, ai documentari d’arte, musica e attualità. Sono annunciate collaborazioni con la Cineteca di Bologna, Nexo Digital, Documentaristi Emilia-Romagna, Festival di Ferrara-Mondovisioni, CAI Cesena e diverse realtà culturali e associative del territorio.

Prosegue anche il lavoro con le scuole: per il terzo anno consecutivo Sputnik Cinematografica organizzerà matinée rivolte alle secondarie di primo e secondo grado, insieme ad Agiscuola. Nell’anno scolastico 2025/2026 il progetto Fellini e il circo della finzione, realizzato con altre associazioni e sostenuto dal bando nazionale CIPS, ha coinvolto oltre mille alunne e alunni in laboratori audiovisivi e proiezioni guidate. L’iniziativa sarà ampliata nell’anno scolastico 2026/2027. Durante le festività natalizie e l’Epifania sono inoltre previste proiezioni pomeridiane e serali di film d’animazione.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro per under 14, over 60, studenti universitari e soci Alfabeta. Per i film Nexo Digital sono previste tariffe di 10 euro intero e 8 euro ridotto.

Cinema Rex, viale Roma 112, Cesenatico. Informazioni: 320 8381863, 0547-79435, sputnikcinematografica@gmail.com. Sito: cinemarexcesenatico.blogspot.com.