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Cinema Rex, dal 16 ottobre riparte la stagione a Cesenatico

Redazione8 Ottobre 2026
cinema rex

Dal 16 ottobre al Cinema Rex di Cesenatico torna la programmazione curata da Sputnik Cinematografica APS. La sesta stagione proseguirà fino ad aprile 2027, con prime e seconde visioni nel fine settimana, classici restaurati, documentari, incontri e film d’essai. Le proiezioni si terranno nella sala Rognoni del Palazzo del Turismo, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Cesenatico, della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico e Romagna Banca.

Il calendario conferma gli appuntamenti serali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 21. La domenica sono previste due proiezioni, alle 17 e alle 21. Tra le novità, una domenica al mese sarà dedicata alle Cine-nido Visioni Disturbate: alle 10 genitori e bambini potranno assistere al film del fine settimana in sala a luci soffuse, con libertà di movimento per i più piccoli. L’ingresso costerà 5 euro; gratuito per i bambini da zero a tre anni. L’iniziativa è aperta a tutto il pubblico.

I primi film in programma

La stagione si apre nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre con Digger, commedia nera di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise e John Goodman. La settimana successiva, martedì 20, arriva il classico restaurato M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, in versione originale sottotitolata. Mercoledì 21 è in programma il documentario Pupi Avati. Che cinema la vita! di M. Bartoli e L. K. Stanzani, per la rassegna Docintour.

Dal 23 al 25 ottobre debutta La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, con Valerio Mastandrea, proposto nella rassegna Riusciranno i nostri eroi. Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, è tratto dal romanzo di Nicola Lagioia.

Il cartellone prosegue martedì 27 con Forest – Il futuro ha radici antiche, documentario di G. Lorenzato e M. Zarpellon realizzato in collaborazione con CAI Cesena e Cesenatico Cammina. Mercoledì 28 sarà la volta di Strange Journey: The Story of Rocky Horror, tributo a Tim Curry inserito nella rassegna Il Cinema Ritrovato. A chiudere ottobre, dal 30 al 1° novembre, The Social – Il prezzo della verità di Aaron Sorkin, con Jeremy Allen White e Mikey Madison. Il film sarà anche il primo titolo proposto nella nuova matinée domenicale, alle 10 del 1° novembre.

Rassegne, incontri e progetti per le scuole

Nel corso della stagione il programma alternerà cinema mainstream e d’essai, proiezioni in lingua originale sottotitolate, incontri con gli autori e rassegne dedicate ai classici restaurati, ai documentari d’arte, musica e attualità. Sono annunciate collaborazioni con la Cineteca di Bologna, Nexo Digital, Documentaristi Emilia-Romagna, Festival di Ferrara-Mondovisioni, CAI Cesena e diverse realtà culturali e associative del territorio.

Prosegue anche il lavoro con le scuole: per il terzo anno consecutivo Sputnik Cinematografica organizzerà matinée rivolte alle secondarie di primo e secondo grado, insieme ad Agiscuola. Nell’anno scolastico 2025/2026 il progetto Fellini e il circo della finzione, realizzato con altre associazioni e sostenuto dal bando nazionale CIPS, ha coinvolto oltre mille alunne e alunni in laboratori audiovisivi e proiezioni guidate. L’iniziativa sarà ampliata nell’anno scolastico 2026/2027. Durante le festività natalizie e l’Epifania sono inoltre previste proiezioni pomeridiane e serali di film d’animazione.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro per under 14, over 60, studenti universitari e soci Alfabeta. Per i film Nexo Digital sono previste tariffe di 10 euro intero e 8 euro ridotto.

Cinema Rex, viale Roma 112, Cesenatico. Informazioni: 320 8381863, 0547-79435, sputnikcinematografica@gmail.com. Sito: cinemarexcesenatico.blogspot.com.

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