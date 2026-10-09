Cesenatico, bando Vetrine Accese: contributi fino a 3mila euro

Cesenatico, 30mila euro per le nuove attività: al via il bando Vetrine Accese

Trentamila euro per sostenere le attività commerciali e artigianali di Cesenatico, incentivare l’apertura di nuovi negozi e aiutare le imprese che hanno avviato da poco la propria attività. La Giunta comunale ha approvato il nuovo bando “Vetrine Accese”, rivolto agli esercizi con vetrina affacciata sulla strada e con un punto vendita aperto nel territorio comunale tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2026.

Contributi fino a 3mila euro per impresa

Il bando prevede un contributo base di 500 euro per le prime 60 imprese in graduatoria. L’importo potrà aumentare, in base ai punteggi ottenuti, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuna attività.

La graduatoria terrà conto di diversi criteri. Sono previsti punteggi aggiuntivi per le imprese a prevalenza femminile e per quelle in possesso della certificazione della parità di genere. Spazio anche all’imprenditoria giovanile, con un punteggio di 1,5 punti per le attività guidate da persone di età pari o inferiore a 40 anni.

Tra gli elementi valutati figurano anche le scelte legate alla sostenibilità ambientale, come l’utilizzo di imballaggi ecologici, materiali biodegradabili o riutilizzabili e la vendita di prodotti sfusi. Saranno considerati inoltre la superficie del locale e l’apertura del primo punto vendita sul territorio comunale, anche attraverso un subentro.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda le imprese attive che abbiano aperto un punto vendita con vetrina a Cesenatico nel periodo indicato dal bando.

Sono escluse alcune categorie, tra cui attività di commercio elettronico, banche, agenzie immobiliari, distributori automatici, compro oro e sale gioco. Non sono ammesse neppure le attività prive di un collegamento con le tradizionali vetrine commerciali.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il comunicato del Comune non riporta la scadenza per la presentazione delle richieste, che dovrà quindi essere verificata nel testo integrale del bando.

Fantozzi: «Un aiuto concreto alle attività del territorio»

La vicesindaca Lorena Fantozzi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici comunali nella predisposizione della misura.

«Siamo contenti del lavoro svolto dagli uffici per questo nuovo bando che si rivolge alle attività del territorio e cerca di tutelare l’identità di Cesenatico e del suo tessuto sociale ed economico», ha dichiarato Fantozzi.

La vicesindaca ha aggiunto che l’amministrazione considera il finanziamento uno strumento di sostegno concreto, in continuità con gli interventi messi in campo negli ultimi anni.