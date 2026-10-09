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Casadei Sonora sbarca a Gran Canaria: il liscio è sempre più internazionale

Giulia Zannetti9 Ottobre 2026

Sul palcoscenico del Womex

Casadei Sonora porterà il liscio romagnolo sul palcoscenico internazionale del Womex, il Worldwide Music Expo.

In programma dal 21 al 25 ottobre a Las Palmas, capitale di Gran Canaria, si tratta della 32esima edizione dell’expo internazionale dedicato alla world music e all’industria musicale.

La (nuova) proposta di Casadei Sonora

La Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone sarà presente con un catalogo editoriale che tiene insieme le composizioni del maestro Casadei e le produzioni di giovani musicisti: un vero e proprio incontro generazionale che conserva le radici del liscio e si affaccia alla sperimentazione.

Le prospettive, infatti, oggi spaziano dal dialogo con il jazz, l’elettronica e il pop.

Il commento di Riccarda Casadei

Il progetto è sostenuto da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dalla regione Emilia-Romagna, il tutto con la collaborazione di Assomusica e Assoconcerti.

“È un sollievo sapere che la nostra musica non è destinata a spegnersi. È stata da sempre la mia missione. E i giovani che stiamo producendo sono il mio orgoglio” – dichiara la figlia del Maestro.

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