Casadei Sonora sbarca a Gran Canaria: il liscio è sempre più internazionale

La Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone sarà presente con un catalogo editoriale che tiene insieme le composizioni del maestro Casadei e le produzioni di giovani musicisti: un vero e proprio incontro generazionale che conserva le radici del liscio e si affaccia alla sperimentazione.

Il commento di Riccarda Casadei

Il progetto è sostenuto da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dalla regione Emilia-Romagna, il tutto con la collaborazione di Assomusica e Assoconcerti.

“È un sollievo sapere che la nostra musica non è destinata a spegnersi. È stata da sempre la mia missione. E i giovani che stiamo producendo sono il mio orgoglio” – dichiara la figlia del Maestro.