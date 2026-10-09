Casadei Sonora sbarca a Gran Canaria: il liscio è sempre più internazionale

Sul palcoscenico del Womex
Casadei Sonora porterà il liscio romagnolo sul palcoscenico internazionale del Womex, il Worldwide Music Expo.
In programma dal 21 al 25 ottobre a Las Palmas, capitale di Gran Canaria, si tratta della 32esima edizione dell’expo internazionale dedicato alla world music e all’industria musicale.
La (nuova) proposta di Casadei Sonora
La Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone sarà presente con un catalogo editoriale che tiene insieme le composizioni del maestro Casadei e le produzioni di giovani musicisti: un vero e proprio incontro generazionale che conserva le radici del liscio e si affaccia alla sperimentazione.
Le prospettive, infatti, oggi spaziano dal dialogo con il jazz, l’elettronica e il pop.
Il commento di Riccarda Casadei
Il progetto è sostenuto da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dalla regione Emilia-Romagna, il tutto con la collaborazione di Assomusica e Assoconcerti.
“È un sollievo sapere che la nostra musica non è destinata a spegnersi. È stata da sempre la mia missione. E i giovani che stiamo producendo sono il mio orgoglio” – dichiara la figlia del Maestro.