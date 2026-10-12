Truffa Tessera Sanitaria, attenzione agli SMS falsi

Truffa della Tessera Sanitaria, attenzione agli SMS che chiedono di rinnovarla

Un messaggio invita ad aggiornare la tessera per evitare la sospensione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Il link rimanda a un dominio sospetto: non bisogna cliccare né inserire dati personali o bancari.

Un SMS che sembra provenire dal Servizio sanitario nazionale avvisa il destinatario che la Tessera Sanitaria deve essere aggiornata, minacciando la sospensione del servizio in caso di mancato rinnovo. Ma dietro il messaggio si nasconde un probabile tentativo di truffa informatica.

Il testo recita: «Il tuo Fascicolo Sanitario segnala che la Tessera Sanitaria deve essere aggiornata. Evita la sospensione, procedi al rinnovo». Segue un collegamento a un sito web, salsiute.cc/pay , che presenta un nome simile a quello di un servizio sanitario, ma non corrisponde a un indirizzo istituzionale riconoscibile.

L’allarme del Ministero della Salute

Non si tratta di un episodio isolato. Il Ministero della Salute, il 3 luglio 2026, ha pubblicato un avviso per mettere in guardia i cittadini da una campagna di messaggi fraudolenti, inviati via SMS ed e-mail, che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria.

Secondo quanto spiegato dal Ministero, i collegamenti contenuti nei messaggi conducono a siti contraffatti, costruiti per assomigliare alle piattaforme istituzionali. Le pagine chiedono di compilare moduli con dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento, che possono poi essere utilizzati per scopi illeciti. Salute

Il messaggio segnalato presenta caratteristiche compatibili con questa modalità di truffa. La richiesta di aggiornamento, accompagnata dalla minaccia di sospensione del Fascicolo Sanitario, serve a spingere il destinatario a cliccare senza verificare l’autenticità della comunicazione.

Tessera Sanitaria, come funziona il rinnovo

Il Ministero ricorda che la Tessera Sanitaria ha una validità di sei anni. In assenza di smarrimento o furto, non è necessario presentare una richiesta di rinnovo: la nuova tessera viene spedita automaticamente alla scadenza.

Per eventuali verifiche o richieste, i cittadini devono utilizzare i canali ufficiali, a partire dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Non bisogna invece seguire i collegamenti ricevuti attraverso messaggi sospetti. Salute

Chi riceve un SMS di questo tipo deve evitare di aprire il link, non inserire dati personali o bancari e cancellare il messaggio. Se le informazioni sono già state comunicate, soprattutto quelle relative alla carta di pagamento, è opportuno contattare subito la propria banca.