Hera, sciopero il 30 ottobre: possibili disservizi

Hera, venerdì 30 ottobre sciopero nazionale: possibili disservizi

Possibili disagi nei servizi gestiti dal Gruppo Hera venerdì 30 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata da un’organizzazione sindacale non confederale.

La multiutility avverte che potrebbero verificarsi rallentamenti o interruzioni nello svolgimento delle attività. Saranno comunque garantite le prestazioni minime previste dalla legge. Al termine dello sciopero, i servizi torneranno alla normale operatività.

Per le emergenze resteranno attivi i servizi di pronto intervento, disponibili 24 ore su 24.

I clienti potranno inoltre utilizzare i canali digitali e telefonici per le principali pratiche commerciali. È disponibile lo sportello online Hera OnLine e l’app My Hera.

Per l’assistenza telefonica, le famiglie possono chiamare il numero verde 800 999 500, mentre le aziende hanno a disposizione il numero 800 999 700. Entrambi i numeri sono gratuiti sia da rete fissa sia da cellulare.