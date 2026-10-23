Gatteo, avviso pubblico per la concessione del locale “ex Circolo”

L’avviso pubblico: termini e condizioni

Il Comune di Gatteo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione del locale comunale “ex Circolo”, a Sant’Angelo di Gatteo, sito in Via Alessandro Volta 24.

Il locale è destinato a esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.

Il locale si trova al piano terra dell’edificio e si affaccia su Piazza Fracassi, recentemente riqualificata. Ha una superficie utile di circa 231 mq ed è composto da una sala bar di 149 mq, una sala riunioni di 55 mq, un ripostiglio e i servizi igienici. Sono compresi anche gli spazi esterni annessi, sul fianco alberato e sul fronte del fabbricato.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti alla proposta tecnica e 20 al canone offerto. Nella proposta tecnica saranno valutati l’esperienza nel settore e l’organizzazione dell’attività, la qualità dell’offerta, le iniziative ricreative, culturali e sociali, comprese quelle rivolte ai giovani e in collaborazione con il circolo tennis, la cura del locale, i tempi di esecuzione dei lavori obbligatori e le migliorie proposte.

Possono partecipare imprese in qualunque forma costituite e associazioni, anche riunite in raggruppamento, in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le offerte dovranno essere consegnate a mano entro le ore 12.00 del 19 novembre 2026 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Gatteo, in Piazza A. Vesi 6. L’apertura delle buste in seduta pubblica è fissata per il 20 novembre 2026 alle ore 10.00.

È previsto un sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, da effettuarsi dal 26 ottobre al 12 novembre 2026 su appuntamento con l’Ufficio Segreteria (segreteria@comune.gatteo.fc.it).

Tutta la documentazione — avviso pubblico, schema di convenzione, piano economico-finanziario di riferimento e modulistica — è disponibile sul sito istituzionale del Comune, www.comune.gatteo.fc.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Per informazioni: Responsabile del Procedimento Dr. Cono Manzolillo — cono.manzolillo@comune.gatteo.fc.it