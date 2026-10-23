Gatteo, avviso pubblico per la concessione del locale “ex Circolo”

L’avviso pubblico: termini e condizioni
Il Comune di Gatteo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione del locale comunale “ex Circolo”, a Sant’Angelo di Gatteo, sito in Via Alessandro Volta 24.
Il locale è destinato a esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.
Il locale si trova al piano terra dell’edificio e si affaccia su Piazza Fracassi, recentemente riqualificata. Ha una superficie utile di circa 231 mq ed è composto da una sala bar di 149 mq, una sala riunioni di 55 mq, un ripostiglio e i servizi igienici. Sono compresi anche gli spazi esterni annessi, sul fianco alberato e sul fronte del fabbricato.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti alla proposta tecnica e 20 al canone offerto. Nella proposta tecnica saranno valutati l’esperienza nel settore e l’organizzazione dell’attività, la qualità dell’offerta, le iniziative ricreative, culturali e sociali, comprese quelle rivolte ai giovani e in collaborazione con il circolo tennis, la cura del locale, i tempi di esecuzione dei lavori obbligatori e le migliorie proposte.
Possono partecipare imprese in qualunque forma costituite e associazioni, anche riunite in raggruppamento, in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano entro le ore 12.00 del 19 novembre 2026 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Gatteo, in Piazza A. Vesi 6. L’apertura delle buste in seduta pubblica è fissata per il 20 novembre 2026 alle ore 10.00.
È previsto un sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, da effettuarsi dal 26 ottobre al 12 novembre 2026 su appuntamento con l’Ufficio Segreteria (segreteria@comune.gatteo.fc.it).
Tutta la documentazione — avviso pubblico, schema di convenzione, piano economico-finanziario di riferimento e modulistica — è disponibile sul sito istituzionale del Comune, www.comune.gatteo.fc.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Per informazioni: Responsabile del Procedimento Dr. Cono Manzolillo — cono.manzolillo@comune.gatteo.fc.it
Amministrazione e gestore: termini e condizioni
L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire lo sviluppo di un luogo di incontro e socialità, capace di animare la piazza e di dialogare con le realtà del territorio, a partire dall’adiacente circolo tennis.
La concessione avrà durata di 9 anni, prorogabile fino a ulteriori 6 anni. Per il primo anno il canone è fissato in 1.000 euro, per agevolare l’avvio dell’attività durante i lavori di adeguamento. Dal secondo anno si applicherà il canone offerto in gara, a partire da una base annua di 8.500 euro, soggetta a rialzo.
Il gestore dovrà eseguire a proprie spese i lavori obbligatori di adeguamento, per un importo minimo di 26.000 euro: rifacimento dell’impianto elettrico, sostituzione della caldaia e rifacimento dei servizi igienici per renderli accessibili. I lavori dovranno essere completati entro 6 mesi dalla consegna del locale. Prima dell’apertura il gestore dovrà inoltre allestire il locale con le attrezzature e gli arredi necessari.
I partecipanti potranno proporre anche migliorie facoltative, da indicare separatamente in due categorie: quelle non facilmente amovibili, come opere edili, impianti e arredi fissi (ad esempio il banco bar o la cucina con cappe e canalizzazioni), che resteranno al patrimonio comunale; e quelle facilmente amovibili, come tavoli, sedie, macchina del caffè e frigoriferi, che resteranno di proprietà del gestore. La proroga della concessione sarà riconosciuta al concessionario che offrirà, e poi realizzerà, migliorie facoltative per almeno 50.000 euro, di cui almeno la metà non amovibili. L’importo delle migliorie offerte costituisce impegno contrattuale, garantito da fideiussione.