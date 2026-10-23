Auto si ribalta a Longiano, intervento dei vigili del fuoco

Auto si ribalta a Longiano, vigili del fuoco in via Gatteo

Un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì 22 ottobre a Longiano. Il veicolo, unico coinvolto nel sinistro, si è ribaltato in via Gatteo. La persona a bordo era già uscita autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento alle 14.13

L’allarme è scattato alle 14.13. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena, partita dal distaccamento di Cesena.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto capovolta e l’area interessata dall’incidente, così da eliminare eventuali condizioni di pericolo e consentire le operazioni successive.

I rilievi delle forze dell’ordine

In via Gatteo erano presenti anche le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.