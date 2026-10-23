Campionato Italiano ufficiale BMX FREESTYLE Federciclismo: a Cesenatico per la prima volta

BMX FREESTYLE

Dagli anni ’80 in poi…

“Bmx freestyle è una disciplina storica nata nei primi anni Ottanta e dal 2020 è diventata disciplina olimpica, quindi a Tokyo 2020 si è disputata la prima edizione. Su questo riconoscimento, la Federazione Ciclistica Italiana si è organizzata per preparare una Squadra Nazionale” esordisce così Manlio Iaccarino, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale.

“Per la prima volta a Cesenatico, si terrà il campionato ufficiale BMX FREESTYLE Federciclismo. Siamo nella capitale del ciclismo: ci piace dire che non vi è solo la bici da corsa per come la conosciamo, ma anche una nuova disciplina come questa che è molto attrattiva per i più giovani; tuttavia è una branchia ovvero una specialità del ciclismo e come tale arriva sempre da lì. E ci auguriamo, quindi, che un evento come questo possa essere il là per altre manifestazioni…” – continua il Commissario Tecnico.

La manifestazione: sabato 24 ottobre

“Sabato 24 ottobre presso il Parco Naviskate al Parco di Levante, in Via dei Mille, si terrà il campionato italiano ufficiale BMX FREESTYLE ovvero una gara valevole per l’assegnazione del titolo di campione italiano con in palio la maglia tricolore. Organizzatori ASD After Skull di Gambettola. Evento patrocinato dal Comune di Cesenatico.

Sono attesi per la giornata i migliori specialisti italiani. La competizione prevede la suddivisione in due categorie: i giovanissimi/giovanile 8-14 anni e quella Open (agonisti) dai 15 anni in avanti. Verrà assegnato un punteggio valido per il ranking mondiale.

L’ingresso per il pubblico è gratuito” – continua Iaccarino.