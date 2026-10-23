Cesenatico, auto nel fosso in via Campone Sala

Cesenatico, auto finisce nel fosso in via Campone Sala: donna estratta dai vigili del fuoco

Incidente stradale nella serata di giovedì 22 ottobre. La conducente è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.

Un’auto è uscita di strada ed è finita nel fosso laterale lungo via Campone Sala, a Cesenatico. L’incidente è avvenuto giovedì 22 ottobre, intorno alle 22.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cesenatico, che ha lavorato insieme al personale sanitario del 118 per estrarre la donna dall’abitacolo. Una volta liberata, la conducente è stata affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’uscita di strada.