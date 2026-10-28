Cesenatico, piano triennale degli asfalti: lavori da 3,5 milioni al via negli ultimi mesi del 2026

Cesenatico, aggiudicati i lavori del piano triennale degli asfalti da 3,5 milioni

Il CO.I.R – Consorzio delle imprese romagnole – si è aggiudicato la gara per il piano triennale degli asfalti di Cesenatico. L’offerta prevede un ribasso del 28,44%. A eseguire i lavori saranno le imprese Mattei di Verucchio, Coromano di Bertinoro e Pozzi di Rimini.

L’investimento complessivo è di 3,5 milioni di euro. Secondo quanto annunciato dal sindaco Matteo Gozzoli, i primi interventi partiranno negli ultimi mesi del 2026; 1,5 milioni sono stati aggiunti con l’ultima variazione di bilancio.

Strade, marciapiedi e reti di scolo

Il programma prevede la manutenzione straordinaria dei tratti stradali ammalorati, compresi quelli danneggiati dalle radici degli alberi. Sono in agenda anche la messa in quota delle caditoie e il rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti interessati dalle asfaltature. Quella verticale sarà sostituita o integrata dove necessario.

I lavori riguarderanno inoltre i marciapiedi in asfalto e in porfido che presentano problemi di sicurezza o di fruibilità pedonale. Gli interventi serviranno anche a ripristinare le pendenze necessarie per lo smaltimento delle acque piovane. Il piano comprende la manutenzione delle pavimentazioni in legno di piazze, marciapiedi e aree pedonali, oltre al rinnovo di elementi di arredo urbano.

Nei tratti degradati, rotti o malfunzionanti saranno ripristinate le reti delle acque bianche. Sono previsti anche lavori sui fossi stradali, con pulizia e risagomatura per recuperarne la funzionalità idraulica.

Gozzoli: priorità raccolte sul territorio

Il sindaco ha descritto il piano come il risultato di una ricognizione delle priorità cittadine, costruita a partire dalle segnalazioni dei residenti, dal lavoro dei comitati di zona e dai sopralluoghi dei tecnici comunali, di Cesenatico Servizi e della Polizia Locale.