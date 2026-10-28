Porti Rimini, Ferrara e Forlì-Cesena: 200.000 euro per la manutenzione

Lo ha stabilito la c ommissione Territorio presieduta da Paolo Burani che all’unanimità ha dato parere favorevole alla delibera della Giunta in materia di sostegno ai porti regionali per l’anno in corso.

Anche nel 2026, la Regione Emilia-Romagna sostiene la cura e la manutenzione dei 5 porti regionali (Cattolica, Rimini, Cesenatico, Comacchio e Goro) con uno stanziamento pari a 200.000 euro così ripartiti: provincia di Rimini 132.266 euro (Cattolica 45.725 euro, Rimini 87.266 euro), provincia di Ferrara 28.135 euro (Comacchio 25.892 euro, Goro 2.242 euro) e 38.872 euro per il porto di Cesenatico in provincia di Forlì-Cesena.

La posizione dei consiglieri regionali

Il consigliere Fausto Gianella (FdI) ha ringraziato gli uffici regionali per l’impegno profuso nell’approfondire la questione dei contributi al Comune di Goro, che risultano quantitativamente inferiori rispetto agli altri. “Da parte nostra ce l’abbiamo messa tutta, ma ci troviamo a fare i conti con un’amministrazione comunale che forse non ha compreso il proprio ruolo. Più volte è stata espressa la volontà di regolarizzare la situazione attraverso forme di autofinanziamento, potendo poi contare su risorse già stanziate e messe a disposizione per ulteriori contributi. Purtroppo, nulla di tutto questo è mai stato fatto. Nel porto di Goro abbiamo cumuli di immondizia, situazione che sta facendo lievitare i costi delle bollette che gravano sulla collettività. A Gorino i pescatori da ben cinque mesi escono al buio, con le torce, mettendo anche a rischio la propria incolumità”.

Francesca Lucchi (Pd) ha evidenziato come la delibera rappresenti la necessità di avere cura delle infrastrutture e le risorse stanziate danno conto della presenza e della valorizzazione che la Regione Emilia-Romagna mette in campo. “Una delibera importante, che si rinnova anno dopo anno e non scontata: è fondamentale continuare in questa direzione per migliorare sempre più il nostro sistema portuale”.