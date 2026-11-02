Cesenatico, chiusa via Mazzini il 4 novembre per abbattimento albero

Cesenatico, via Mazzini chiusa al traffico mercoledì 4 novembre

Il Comune di Cesenatico informa che mercoledì 4 novembre via Mazzini sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 12 nel tratto compreso tra via Gaza e via Squero. Il provvedimento è necessario per consentire l’abbattimento di un’alberatura ritenuta a elevata propensione al rischio caduta.

L’intervento sulla viabilità

La limitazione temporanea interesserà dunque tre ore, nella fascia mattutina, e riguarderà esclusivamente il segmento di via Mazzini indicato dall’amministrazione comunale.

La chiusura è stata disposta per permettere le operazioni di rimozione dell’albero in condizioni di sicurezza, sia per gli addetti ai lavori sia per automobilisti e pedoni. Gli utenti della strada dovranno quindi prevedere percorsi alternativi durante l’intervento.