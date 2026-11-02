Sporcizia nella Vena Mazzarini, la segnalazione di un cittadino sui social

Una segnalazione pubblicata da un cittadino in un gruppo Facebook locale richiama l’attenzione sulle condizioni di pulizia nella zona della Vena Mazzarini. Nella fotografia allegata al post si vedono bottiglie di plastica e vetro, cartoni, sacchetti e altri rifiuti sparsi sotto e attorno a una passerella in legno.

Rifiuti sotto la passerella

L’immagine mostra un accumulo di materiali abbandonati lungo il tratto interessato: contenitori per bevande, imballaggi e cartacce finiscono nella vegetazione e negli spazi tra le assi della struttura.

La presenza dei rifiuti, oltre a compromettere il decoro dell’area, pone un problema di manutenzione e di tutela ambientale. Una situazione che il cittadino ha scelto di rendere pubblica attraverso il gruppo social, sollecitando attenzione sullo stato del luogo.

L’appello per la pulizia dell’area

La segnalazione riporta al centro il tema del rispetto degli spazi comuni e della necessità di interventi di pulizia, insieme alla collaborazione di chi frequenta la zona. L’auspicio è che i rifiuti possano essere rimossi e che l’area della Vena Mazzarini venga preservata da ulteriori abbandoni.