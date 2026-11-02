Prevenzione, incontri gratuiti a Cesenatico

Salute e prevenzione, novembre di incontri gratuiti anche a Cesenatico

Cesenatico sarà uno dei punti centrali del calendario di novembre del Piano Regionale della Prevenzione dell’Ausl Romagna. Alla Casa della Comunità della Costa, in viale Abba 102, sono in programma appuntamenti gratuiti dedicati alla riabilitazione, al movimento e alla memoria, rivolti in particolare a persone con disabilità acquisite e alla popolazione interessata all’invecchiamento attivo.

Movimento danzato: due date alla Casa della Comunità

Il 9 e il 23 novembre, dalle 10 alle 12, la sala riunioni della struttura di Cesenatico ospiterà “BenEssere in comunità – Movimento danzato”, condotto da ACeA ODV. Il progetto propone un percorso riabilitativo e inclusivo per adulti con disabilità acquisite dopo cerebrolesioni e Parkinson.

L’iniziativa rientra nella co-progettazione che coinvolge il Distretto sanitario Rubicone, Limo APS, ACeA ODV e ARRT ODV. Un’attività che affianca alla dimensione riabilitativa il valore della relazione e della partecipazione.

Memoria e invecchiamento attivo

Sempre a Cesenatico, il 5, 12 e 19 novembre, dalle 17 alle 18.30, sono previsti i “Seminari Mente Attiva”, a cura di Limo APS. Gli incontri affronteranno i temi della memoria e dell’invecchiamento attivo, alternando momenti di approfondimento a esercizi pratici con il coinvolgimento dei partecipanti.

Il programma fa parte delle iniziative di promozione della salute organizzate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna nel Cesenate. Per informazioni e iscrizioni: promosalute.ce@auslromagna.it oppure 3381046285, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.