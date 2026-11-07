Chiesa di Bagnarola, la luce secondo Ilario Fioravanti

Quando l’architettura cattura la luce: la chiesa di Bagnarola firmata Ilario Fioravanti

Un’opera dove lo spazio sacro dialoga direttamente con la materia e l’ambiente circostante: la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Bagnarola di Cesenatico rappresenta uno degli snodi più interessanti nel percorso espressivo dell’architetto cesenate Ilario Fioravanti.

Progettato nel 1961, l’edificio encatena la ricerca formale e spirituale che ha distinto la visione visiva e progettuale del maestro romagnolo.