Zecchi (Lega): “Il sindaco timbra il cartellino dalle sardine”

“L’accoglienza di Cesenatico a Matteo Salvini è stata incredibile (leggi qui la diretta), al di là delle aspettative. Segno evidente del consenso che circonda il leader della Lega, ma anche del sostegno ragionato alle politiche e ai programmi che stiamo portando avanti, in regione come a livello nazionale”. Lo afferma Giulia Zecchi, responsabile della Lega a Cesenatico.

“Non a caso, come è stato evidenziato, il candidato del Pd Stefano Bonaccini, ha nascosto il simbolo del proprio partito dai manifesti elettorali, ma sembra addirittura aver impedito a esponenti del governo giallorosso di mettere piede in Emilia Romagna in queste settimane, tanto è evidente lo sconforto degli italiani di fronte alla manovra ‘tasse e lacrime’ di PD/M5s. Gli strateghi della comunicazione cattodem hanno ovviato al vuoto politico con l’invenzione estemporanea del movimento delle cosiddette ‘sardine’. Che dopo un avvio di fuoco, sta perdendo terreno e interesse. Dietro di loro c’è, infatti, il vuoto propositivo e l’unico collante è l’odio per l’avversario politico visto come un nemico da abbattere. Tipico della cultura della sinistra che tanti guai ha portato al paese. Dicevamo delle ‘sardine’ (leggi qui la diretta): anche nella manifestazione organizzata a Cesenatico erano praticamente assenti i giovani apolitici. I reportage hanno sciolto l’equivoco ‘sardine=giovani’. I partecipanti, per altro scarsi, erano volti noti del Pd e stagionati elettori di quell’area”.