Coronavirus: due nuovi casi a Cesenatico

Due nuovi casi di Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di 2 uomini di 56 e 60 anni che si trovano in isolamento domiciliare. In totale in città ci sono 35 casi positivi dei quali 27 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale e un guarito. Il dato provinciale è in lieve diminuzione, infatti sono 35 i casi positivi nella giornata odierna (38 fino a ieri). In totale sono 538 in isolamento domiciliare, 176 ricoverate in ospedale e 27 in terapia intensiva.

Il primo cittadino aggiorna poi i cittadini – nella diretta quotidiana – rispetto alla richiesta dei buoni spesa. Il sindaco spiega inoltre che questi buoni spesa messi a disposizione dal Governo potranno essere implementati con le donazioni dei privati cittadini.

Il Comune si sta muovendo per consegnare ai cittadini di Cesenatico le mascherine, dando priorità alle categorie più deboli (anziani, donne in stato di gravidanza e immunodepressi). In questo caso a breve verrà fornita una mail comunale dedicata per la richiesta.